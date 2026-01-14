Perrine
Folge 10: Die Kameradiebe
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wie erwartet, begegnen sich Mari mit ihren Kindern und Pietro und Rocco wieder. Nachdem es den beiden Ganoven nicht gelingt, die Konkurrenz auszuschalten, beschließt Rocco, ihnen die Kamera zu stehlen. Marcel erwischt die beiden auf frischer Tat. Und als ihnen schon Strafe droht, rettet Mari sie mit einer generösen Geste aus dem Dilemma. Man scheidet in bestem Einvernehmen.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6