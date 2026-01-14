Perrine
Folge 14: Im schönen Land
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Völlig erschöpft kommen Perrine und ihre Mutter in einem Schweizer Gasthaus an. Obwohl sie sehr müde sind, beschließen sie, gleich zum Genfer See weiterzureisen. Da die Gegend paradiesisch ist, unternimmt Perrine eine kleine Wanderung. Bei dem Versuch, der Mutter Alpenblumen zu pflücken, stürzt Perrine von einem Felsen. Sie macht sich große Vorwürfe, daß sie der Geschwächten nun auch noch zur Last fällt. Da ein Arzt feststellt, daß nichts gebrochen ist, reisen sie weiter. Als sie in einem Dorf Fotoaufnahmen macht, unterstützt sie Perrine, indem sie kräftig die Werbetrommel schlägt.
