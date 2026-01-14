Perrine
Folge 6: Zwei Mütter
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Perrine kommt mit ihrer Mutter nach Triest. Als Perrine dort einkauft, wird sie von einer vornehmen Italienerin gesehen. Diese hält Perrine für ihre Tochter, die vor sechs Jahren verloren ging. Der Irrtum klärt sich auf, und Perrine versucht, die verwirrte Signora zu trösten.
Perrine
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6