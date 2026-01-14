Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perrine

Zwei Mütter

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Zwei Mütter

Zwei MütterJetzt kostenlos streamen

Perrine

Folge 6: Zwei Mütter

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Perrine kommt mit ihrer Mutter nach Triest. Als Perrine dort einkauft, wird sie von einer vornehmen Italienerin gesehen. Diese hält Perrine für ihre Tochter, die vor sechs Jahren verloren ging. Der Irrtum klärt sich auf, und Perrine versucht, die verwirrte Signora zu trösten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Perrine
Studio 100 International
Perrine

Perrine

Alle 1 Staffeln und Folgen