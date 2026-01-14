Perrine
Folge 8: Der betrunkene Esel
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Seit zehn Tagen zieht Marcel mit Perrine und ihrer Mutter nun schon durch die Lande, doch den Zirkus haben sie noch nicht eingeholt. Als die Mutter ein Hochzeitsbild macht, gerät Parikal, der Esel, an ein Weinfaß. Völlig betrunken wird er übermütig und verschwindet im Wald. Eine verzweifelte Suche beginnt. Doch Perrines Hund Baron kann den entlaufenen Esel wieder aufspüren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Perrine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nippon Animation Co.