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Perrine

Der betrunkene Esel

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 8vom 14.01.2026
Der betrunkene Esel

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Perrine

Folge 8: Der betrunkene Esel

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Seit zehn Tagen zieht Marcel mit Perrine und ihrer Mutter nun schon durch die Lande, doch den Zirkus haben sie noch nicht eingeholt. Als die Mutter ein Hochzeitsbild macht, gerät Parikal, der Esel, an ein Weinfaß. Völlig betrunken wird er übermütig und verschwindet im Wald. Eine verzweifelte Suche beginnt. Doch Perrines Hund Baron kann den entlaufenen Esel wieder aufspüren.

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