Ein Graf in schmutzigen KleidernJetzt kostenlos streamen
Perrine
Folge 4: Ein Graf in schmutzigen Kleidern
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Perrine und ihre Mutter kommen nicht zeitig genug ins nächste Dorf und müssen im Wald übernachten. Sie begegnen einem kroatischen Freiheitshelden, der verfolgt wird. Da er eine Beinverletzung hat, nehmen sie den Grafen im Wagen mit und retten ihn somit vor den Soldaten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Perrine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6