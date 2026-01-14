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Perrine

Frankreich, Frankreich

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 15vom 14.01.2026
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Perrine

Folge 15: Frankreich, Frankreich

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Perrine und ihre Mutter erleben auf ihrem Weg durch die Schweiz die verschiedensten Abenteuer: Schweizer Buben, die Parikel mit Steinen bewerfen. Einen Engländer, der auf seinem Fahrrad die Leute in Gefahr bringt und fast ihren Wagen demoliert. Einen Polizisten, der ihnen in diesem Kanton das Fotografieren ohne Erlaubnis der Behörde verbietet. Eine Nacht im Wald, in der sie von Wölfen verfolgt werden. Dann aber sind sie zu ihrer eigenen Überraschung plötzlich in Frankreich. Perrine ist außer sich vor Freude. Ihre Mutter aber ist am Ende ihrer Kräfte.

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