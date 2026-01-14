Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perrine

Der lange Weg

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Der lange Weg

Der lange WegJetzt kostenlos streamen

Perrine

Folge 2: Der lange Weg

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Perrine fährt mit ihrer Mutter weiter durch die Lande, immer und voll Sehnsucht ihr Ziel vor Augen, zum Großvater nach Frankreich zu kommen. In jedem Dorf fotografiert die Mutter - stets im Sari - sogar ein Familienbild mit Pferd. Als sie vom Regen überrascht werden, bleibt ihr Wagen stecken und sie müssen ihre Fahrt unterbrechen. Doch Hilfe naht im rechten Moment.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Perrine
Studio 100 Kids
Perrine

Perrine

Alle 1 Staffeln und Folgen