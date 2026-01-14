Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Auf ihrer Reise durch Italien begegnen Mari, Perrine und Marcel den Fotografen Pietro und Rocco. Diese beiden versuchen in Gaunermanier, die Konkurrenz durch wechselnde Intrigen schachmatt zu setzen. Am Ende siegen Maris Charme und der Mut der Kinder - aber wahrscheinlich nicht endgültig.

