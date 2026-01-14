Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Jetzt kostenlos streamen

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Auf der Reise zu ihrem nächsten Ziel, Mailand, übernachten Perrine, ihre Mutter und Marcel an einem Waldsee. Durch Schüsse und Gebell am nächsten Morgen geweckt, ergattert Baron die Jagdbeute des Grafen Plaga. Mari klärt die dadurch entstehenden Mißverständnisse. Der Graf läßt sich von ihr fotografieren und bezahlt sie großzügig. Sie wollen versuchen, noch am selben Abend Mailand zu erreichen, damit Marcel endlich seine Mutter wiedersieht.

