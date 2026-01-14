Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Junge vom Zirkus

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
Folge 7: Der Junge vom Zirkus

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Auf ihrer Reise begegnen Perrine und ihre Mutter Marcel, dem Zirkusjungen. Marcel war bei seiner Tante in Triest, weil er dort zur Schule gehen sollte. Das behagte ihm nicht, und er riß aus, um seine Eltern und den Zirkus zu suchen. Perrine und ihre Mutter nehmen ihn mit, und er erzählt ihnen von Frankreich und Paris, wo er geboren ist.

