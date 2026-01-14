Grossvater und EnkelsohnJetzt kostenlos streamen
Perrine
Folge 5: Grossvater und Enkelsohn
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Perrine und ihre Mutter kommen in ein fast menschenleeres Dorf. Dort hat eine Seuche viele Menschenleben gefordert. Um sich nicht anzustecken, fahren die beiden schnell weiter. Bei ihrer Weiterfahrt geht unbemerkt ihr Wasserfaß zu Bruch, und alles Wasser läuft aus. Doch glücklicherweise helfen ihnen Vargo und sein Großvater.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Perrine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nippon Animation Co.