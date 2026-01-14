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Perrine

Grossvater und Enkelsohn

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Grossvater und Enkelsohn

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Perrine

Folge 5: Grossvater und Enkelsohn

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Perrine und ihre Mutter kommen in ein fast menschenleeres Dorf. Dort hat eine Seuche viele Menschenleben gefordert. Um sich nicht anzustecken, fahren die beiden schnell weiter. Bei ihrer Weiterfahrt geht unbemerkt ihr Wasserfaß zu Bruch, und alles Wasser läuft aus. Doch glücklicherweise helfen ihnen Vargo und sein Großvater.

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