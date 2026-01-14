Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perrine

Mutters tapfere Entscheidung

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 16vom 14.01.2026
Mutters tapfere Entscheidung

Mutters tapfere EntscheidungJetzt kostenlos streamen

Perrine

Folge 16: Mutters tapfere Entscheidung

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die schwer kranke Mari liegt in einem Gasthaus-Zimmer zu Bett. Perrine versucht vergeblich, in zwei Dörfern Aufnahmen zu arrangieren, da sie kein Geld mehr haben. Der Wirt besteht auf Bezahlung. Da entschließt sich Mari, einen Ring, den ihr verstorbener Mann ihr geschenkt hat, zu verkaufen. Gegen den Willen des Arztes bricht sie dann zur Weiterreise auf, weil das Geld für den Ring bis zu ihrer Ankunft in Maracourt reichen soll. Ihre Kräfte sind reduziert. Sie kann nur im Wagen liegend weiteren möglichen Zwischenfällen entgegensehen, und Perrine übernimmt die Reiseleitung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Perrine
Studio 100 International
Perrine

Perrine

Alle 1 Staffeln und Folgen