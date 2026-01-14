Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perrine

Neue Hoffnung

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Neue Hoffnung

Neue HoffnungJetzt kostenlos streamen

Perrine

Folge 3: Neue Hoffnung

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Perrine ist mit ihrer Mutter nach Frankreich zum Großvater unterwegs. Die Reise dauert lange, denn in den großen Dörfern, durch die sie kommen, fotografiert die Mutter, um die Weiterreise zu finanzieren. Eines abends machen sie auf einem Einödhof Rast, weil das nächste Dorf zu weit ist. Dort hilft die Mutter der Bäuerin bei der Geburt ihres Kindes und schöpft dadurch wieder neuen Lebensmut.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Perrine
Studio 100 International
Perrine

Perrine

Alle 1 Staffeln und Folgen