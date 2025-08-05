Zum Inhalt springenBarrierefrei
Philipp bewegt
Staffel 1Folge 449vom 05.08.2025
Folge 449: So laden wir unsere Akkus für die neue Woche auf!

21 Min.

Das Wochenende ist vorbei, die Akkus sind hoffentlich voll und Philipp sorgt dafür, dass es auch so bleibt – denn auch mit regelmäßiger Bewegung laden wir unsere Akkus auf.

