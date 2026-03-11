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Philipp bewegt
Folge 669: Philipp bewegt Kinder am Mittwoch: Zu Gast in der Allgemeinen Sonderschule Kapfenberg
21 Min.Folge vom 11.03.2026
„Es gibt keinen, der alles kann, sowie es keinen gibt, der nichts kann“ – so lautet das Motto der Sonderschule Kapfenberg in der Steiermark. Und genau in dieser Schule durfte Philipp am Mittwoch zu Gast sein.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv