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Philipp bewegt

Philipp bewegt Kinder am Mittwoch: Zu Gast in der Allgemeinen Sonderschule Kapfenberg

krone.tvStaffel 1Folge 669vom 11.03.2026
Philipp bewegt Kinder am Mittwoch: Zu Gast in der Allgemeinen Sonderschule Kapfenberg

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Folge 669: Philipp bewegt Kinder am Mittwoch: Zu Gast in der Allgemeinen Sonderschule Kapfenberg

21 Min.Folge vom 11.03.2026

„Es gibt keinen, der alles kann, sowie es keinen gibt, der nichts kann“ – so lautet das Motto der Sonderschule Kapfenberg in der Steiermark. Und genau in dieser Schule durfte Philipp am Mittwoch zu Gast sein.

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