Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Turnmatte statt Ausrede am Samstag!

krone.tvStaffel 1Folge 637vom 07.02.2026
Turnmatte statt Ausrede am Samstag!

Turnmatte statt Ausrede am Samstag!Jetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 637: Turnmatte statt Ausrede am Samstag!

21 Min.Folge vom 07.02.2026

Keine Ausreden mehr! Philipp führt durch ein effektives Workout, das den Körper kräftigt, mobilisiert und uns mit einem guten Gefühl zurücklässt. So laden wir am Wochenende unsere Akkus auf und tanken neue Energie.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen