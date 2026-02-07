Turnmatte statt Ausrede am Samstag!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 637: Turnmatte statt Ausrede am Samstag!
21 Min.Folge vom 07.02.2026
Keine Ausreden mehr! Philipp führt durch ein effektives Workout, das den Körper kräftigt, mobilisiert und uns mit einem guten Gefühl zurücklässt. So laden wir am Wochenende unsere Akkus auf und tanken neue Energie.
