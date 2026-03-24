Ganz wetterunabhängig: Bei diesen Übungen am Dienstag wird uns schnell warmJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 682: Ganz wetterunabhängig: Bei diesen Übungen am Dienstag wird uns schnell warm
21 Min.Folge vom 24.03.2026
Am Donnerstag soll es wettertechnisch ungemütlich werden, der Winter gibt noch einmal ein Comeback. Gut, dass uns nicht kalt werden kann, denn wir halten uns mit Bewegung warm! Dafür sorgt Philipp.
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv