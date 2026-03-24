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Philipp bewegt

Ganz wetterunabhängig: Bei diesen Übungen am Dienstag wird uns schnell warm

krone.tvStaffel 1Folge 682vom 24.03.2026
Ganz wetterunabhängig: Bei diesen Übungen am Dienstag wird uns schnell warm

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Philipp bewegt

Folge 682: Ganz wetterunabhängig: Bei diesen Übungen am Dienstag wird uns schnell warm

21 Min.Folge vom 24.03.2026

Am Donnerstag soll es wettertechnisch ungemütlich werden, der Winter gibt noch einmal ein Comeback. Gut, dass uns nicht kalt werden kann, denn wir halten uns mit Bewegung warm! Dafür sorgt Philipp.

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