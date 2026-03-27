Gemeinsam bewegen, schwitzen und stärker werden am FreitagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 685: Gemeinsam bewegen, schwitzen und stärker werden am Freitag
21 Min.Folge vom 27.03.2026
Diese Bewegungseinheit vor dem Wochenende bringt den ganzen Körper in Schwung. Philipp motiviert mit abwechslungsreichen Übungen, die Kraft und Gleichgewicht trainieren.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv