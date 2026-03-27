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Philipp bewegt

Gemeinsam bewegen, schwitzen und stärker werden am Freitag

krone.tvStaffel 1Folge 685vom 27.03.2026
Gemeinsam bewegen, schwitzen und stärker werden am Freitag

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Philipp bewegt

Folge 685: Gemeinsam bewegen, schwitzen und stärker werden am Freitag

21 Min.Folge vom 27.03.2026

Diese Bewegungseinheit vor dem Wochenende bringt den ganzen Körper in Schwung. Philipp motiviert mit abwechslungsreichen Übungen, die Kraft und Gleichgewicht trainieren.

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