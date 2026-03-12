Einfach sitzen bleiben - und trotzdem trainierenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 670: Einfach sitzen bleiben - und trotzdem trainieren
21 Min.Folge vom 12.03.2026
Der Sesseltag am Donnerstag macht Bewegung besonders zugänglich. Philipp zeigt ein Training im Sitzen, das Muskeln aktiviert und den Kreislauf ankurbelt – perfekt für Büro, Schule oder zuhause.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv