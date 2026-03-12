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Philipp bewegt

Einfach sitzen bleiben - und trotzdem trainieren

krone.tvStaffel 1Folge 670vom 12.03.2026
Einfach sitzen bleiben - und trotzdem trainieren

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Philipp bewegt

Folge 670: Einfach sitzen bleiben - und trotzdem trainieren

21 Min.Folge vom 12.03.2026

Der Sesseltag am Donnerstag macht Bewegung besonders zugänglich. Philipp zeigt ein Training im Sitzen, das Muskeln aktiviert und den Kreislauf ankurbelt – perfekt für Büro, Schule oder zuhause.

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