Bunter Übungs-Mix am Samstag: Bewegung, die sofort gut tutJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 686: Bunter Übungs-Mix am Samstag: Bewegung, die sofort gut tut
21 Min.Folge vom 28.03.2026
Mit dynamischen Übungen sorgt Philipp täglich für mehr Mobilität und ein gutes Körpergefühl. Am Samstag gibt es noch einmal die besten Übungen der ganzen Woche.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv