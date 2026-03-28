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Philipp bewegt

Bunter Übungs-Mix am Samstag: Bewegung, die sofort gut tut

krone.tvStaffel 1Folge 686vom 28.03.2026
Bunter Übungs-Mix am Samstag: Bewegung, die sofort gut tut

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Philipp bewegt

Folge 686: Bunter Übungs-Mix am Samstag: Bewegung, die sofort gut tut

21 Min.Folge vom 28.03.2026

Mit dynamischen Übungen sorgt Philipp täglich für mehr Mobilität und ein gutes Körpergefühl. Am Samstag gibt es noch einmal die besten Übungen der ganzen Woche.

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