Am Dienstag heißt es dranbleiben: aktiv sein lohnt sich!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 689: Am Dienstag heißt es dranbleiben: aktiv sein lohnt sich!
21 Min.Folge vom 31.03.2026
Philipp zeigt Übungen, die Muskeln stärken und gleichzeitig die Beweglichkeit fördern – ideal für einen gesunden Alltag. Nicht vergessen: die Regelmäßigkeit macht es aus!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv