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Philipp bewegt

Am Dienstag heißt es dranbleiben: aktiv sein lohnt sich!

krone.tvStaffel 1Folge 689vom 31.03.2026
Am Dienstag heißt es dranbleiben: aktiv sein lohnt sich!

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Philipp bewegt

Folge 689: Am Dienstag heißt es dranbleiben: aktiv sein lohnt sich!

21 Min.Folge vom 31.03.2026

Philipp zeigt Übungen, die Muskeln stärken und gleichzeitig die Beweglichkeit fördern – ideal für einen gesunden Alltag. Nicht vergessen: die Regelmäßigkeit macht es aus!

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