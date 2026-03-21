Gemeinsam zu mehr Fitness und Kraft am SamstagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 679: Gemeinsam zu mehr Fitness und Kraft am Samstag
21 Min.Folge vom 21.03.2026
Philipp führt durch ein motivierendes Ganzkörpertraining. Am Wochenende gibt es noch einmal die besten Übungen der Woche: 20 Minuten Bewegung, die den Körper stärkt und richtig gut tun.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv