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Philipp bewegt

Philipp bewegt Österreich - und das seit 6 Jahren

krone.tvStaffel 1Folge 688vom 30.03.2026
Philipp bewegt Österreich - und das seit 6 Jahren

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Philipp bewegt

Folge 688: Philipp bewegt Österreich - und das seit 6 Jahren

21 Min.Folge vom 30.03.2026

Neue Bewegungswoche und ein Jubiläum! Als Österreich stillstand, hat er seine erste Sendung gestartet. Nicht irgendwann im Lockdown, sondern gleich in der ersten Woche. Denn Philipp hatte eine klare Idee: Die Menschen brauchen Bewegung. Sechs Jahre später ist er mehr denn je davon überzeugt und begeistert täglich abertausende Zuschauer und Mitturner!

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