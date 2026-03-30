Philipp bewegt Österreich - und das seit 6 JahrenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 688: Philipp bewegt Österreich - und das seit 6 Jahren
21 Min.Folge vom 30.03.2026
Neue Bewegungswoche und ein Jubiläum! Als Österreich stillstand, hat er seine erste Sendung gestartet. Nicht irgendwann im Lockdown, sondern gleich in der ersten Woche. Denn Philipp hatte eine klare Idee: Die Menschen brauchen Bewegung. Sechs Jahre später ist er mehr denn je davon überzeugt und begeistert täglich abertausende Zuschauer und Mitturner!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv