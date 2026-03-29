Stärker, gesünder, glücklicher durch BewegungJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 687: Stärker, gesünder, glücklicher durch Bewegung
21 Min.Folge vom 29.03.2026
Philipp zeigt jeden Tag kräftigende Übungen für den ganzen Körper. Eine effektive Bewegungseinheit, die Muskeln stärkt und neue Energie bringt. Wer täglich mitmacht, fühlt den Unterschied!
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Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv