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Philipp bewegt

Stärker, gesünder, glücklicher durch Bewegung

krone.tvStaffel 1Folge 687vom 29.03.2026
Stärker, gesünder, glücklicher durch Bewegung

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Philipp bewegt

Folge 687: Stärker, gesünder, glücklicher durch Bewegung

21 Min.Folge vom 29.03.2026

Philipp zeigt jeden Tag kräftigende Übungen für den ganzen Körper. Eine effektive Bewegungseinheit, die Muskeln stärkt und neue Energie bringt. Wer täglich mitmacht, fühlt den Unterschied!

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