Neue Bewegungswoche: Schritt für Schritt fit in den FrühlingJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 681: Neue Bewegungswoche: Schritt für Schritt fit in den Frühling
21 Min.Folge vom 23.03.2026
Philipp motiviert mit einem Training, das für jedes Fitnesslevel geeignet ist. Ein perfekter Einstieg in eine aktive Woche. So machen wir uns fit für den Frühling!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv