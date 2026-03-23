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Philipp bewegt

Neue Bewegungswoche: Schritt für Schritt fit in den Frühling

krone.tvStaffel 1Folge 681vom 23.03.2026
Neue Bewegungswoche: Schritt für Schritt fit in den Frühling

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Philipp bewegt

Folge 681: Neue Bewegungswoche: Schritt für Schritt fit in den Frühling

21 Min.Folge vom 23.03.2026

Philipp motiviert mit einem Training, das für jedes Fitnesslevel geeignet ist. Ein perfekter Einstieg in eine aktive Woche. So machen wir uns fit für den Frühling!

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