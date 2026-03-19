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Philipp bewegt

Bereit für die Turnmatte am Sonntag? Es zahlt sich aus!

krone.tvStaffel 1Folge 680vom 19.03.2026
Bereit für die Turnmatte am Sonntag? Es zahlt sich aus!

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Philipp bewegt

Folge 680: Bereit für die Turnmatte am Sonntag? Es zahlt sich aus!

21 Min.Folge vom 19.03.2026

Philipp zeigt am Sonntag die besten Übungen der Woche, die die Muskeln stärken und gleichzeitig die Beweglichkeit fördern – ideal für einen gesunden Alltag. 20 Minuten, die sich lohnen!

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