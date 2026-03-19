Bereit für die Turnmatte am Sonntag? Es zahlt sich aus!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 680: Bereit für die Turnmatte am Sonntag? Es zahlt sich aus!
21 Min.Folge vom 19.03.2026
Philipp zeigt am Sonntag die besten Übungen der Woche, die die Muskeln stärken und gleichzeitig die Beweglichkeit fördern – ideal für einen gesunden Alltag. 20 Minuten, die sich lohnen!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv