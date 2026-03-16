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Philipp bewegt

Am Montag gleich mit mehr Energie starten

krone.tvStaffel 1Folge 674vom 16.03.2026
Am Montag gleich mit mehr Energie starten

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Philipp bewegt

Folge 674: Am Montag gleich mit mehr Energie starten

21 Min.Folge vom 16.03.2026

„Dranbleiben, denn von nichts kommt nichts“ – so lautet das Motto von Philipp und Österreichs größter Turn-Community. Die neue Woche startet mit einem aktivierenden Ganzkörpertraining. Mit einfachen Übungen im Stehen werden Kreislauf und Muskeln in Schwung gebracht.

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