Am Montag gleich mit mehr Energie startenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 674: Am Montag gleich mit mehr Energie starten
21 Min.Folge vom 16.03.2026
„Dranbleiben, denn von nichts kommt nichts“ – so lautet das Motto von Philipp und Österreichs größter Turn-Community. Die neue Woche startet mit einem aktivierenden Ganzkörpertraining. Mit einfachen Übungen im Stehen werden Kreislauf und Muskeln in Schwung gebracht.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv