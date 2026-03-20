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Philipp bewegt

Übungen am Freitag: Mit Philipp fit ins Wochenende

krone.tvStaffel 1Folge 678vom 20.03.2026
Übungen am Freitag: Mit Philipp fit ins Wochenende

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Philipp bewegt

Folge 678: Übungen am Freitag: Mit Philipp fit ins Wochenende

21 Min.Folge vom 20.03.2026

Philipp beendet die Bewegungswoche mit einem motivierenden Ganzkörpertraining. Perfekt, um aktiv und energiegeladen ins Wochenende zu starten. Und wer mag, turnt auch am Samstag und Sonntag fleißig mit!

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