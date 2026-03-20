Übungen am Freitag: Mit Philipp fit ins WochenendeJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 678: Übungen am Freitag: Mit Philipp fit ins Wochenende
21 Min.Folge vom 20.03.2026
Philipp beendet die Bewegungswoche mit einem motivierenden Ganzkörpertraining. Perfekt, um aktiv und energiegeladen ins Wochenende zu starten. Und wer mag, turnt auch am Samstag und Sonntag fleißig mit!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv