Philipp bewegt

So kommt der Kreislauf auf Touren am Sonntag

krone.tvStaffel 1Folge 638vom 08.02.2026
21 Min.Folge vom 08.02.2026

Philipps Bewegungseinheit ist ein echter Energie-Booster. Er kombiniert dynamische Übungen, die aktivieren, den Puls anheben und gleichzeitig richtig Spaß machen. Dazwischen gibt es immer etwas zum Durchschnaufen.

