Philipp bewegt
Folge 638: So kommt der Kreislauf auf Touren am Sonntag
21 Min.Folge vom 08.02.2026
Philipps Bewegungseinheit ist ein echter Energie-Booster. Er kombiniert dynamische Übungen, die aktivieren, den Puls anheben und gleichzeitig richtig Spaß machen. Dazwischen gibt es immer etwas zum Durchschnaufen.
Philipp bewegt
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
