krone.tvStaffel 1Folge 641vom 11.02.2026
21 Min.Folge vom 11.02.2026

Philipp bewegt Schule: Jeden Mittwoch ist der Vorturner der Nation in einem anderen Turnsaal in Österreich zu Gast: diesmal in der Volksschule Hönigsberg in der Steiermark.

