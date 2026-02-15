Kraft tanken am Sonntag - mit Philipps BewegungseinheitJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 645: Kraft tanken am Sonntag - mit Philipps Bewegungseinheit
21 Min.Folge vom 15.02.2026
Ein Bewegungsprogramm, das nicht nur Muskeln formt, sondern auch Haltung und Gleichgewicht verbessert. Philipp zeigt alltagstaugliche Übungen ohne Geräte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv