Kraft tanken am Sonntag - mit Philipps Bewegungseinheit

krone.tvStaffel 1Folge 645vom 15.02.2026
Kraft tanken am Sonntag - mit Philipps Bewegungseinheit

Folge 645: Kraft tanken am Sonntag - mit Philipps Bewegungseinheit

21 Min.Folge vom 15.02.2026

Ein Bewegungsprogramm, das nicht nur Muskeln formt, sondern auch Haltung und Gleichgewicht verbessert. Philipp zeigt alltagstaugliche Übungen ohne Geräte.

krone.tv
