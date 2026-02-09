Zum Inhalt springenBarrierefrei
Philipp bewegt

krone.tvStaffel 1Folge 639vom 09.02.2026
21 Min.Folge vom 09.02.2026

Jeder von uns kennt das: Zu Jahresbeginn startet man voller Energie, guter Vorsätze und großer Pläne, doch nur ein paar Woche später bröckelt schon die anfängliche Begeisterung und der innere Schweinehund wird wieder lauter. Nichts da! Wir geben nicht auf, gemeinsam ziehen wir es durch. Und Philipp hilft uns dabei, kein anderer weiß so gut zu motivieren wie er.

