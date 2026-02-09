Jetzt nicht aufgeben: Wir starten am Montag in die neue Bewegungswoche und bleiben dranJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 639: Jetzt nicht aufgeben: Wir starten am Montag in die neue Bewegungswoche und bleiben dran
21 Min.Folge vom 09.02.2026
Jeder von uns kennt das: Zu Jahresbeginn startet man voller Energie, guter Vorsätze und großer Pläne, doch nur ein paar Woche später bröckelt schon die anfängliche Begeisterung und der innere Schweinehund wird wieder lauter. Nichts da! Wir geben nicht auf, gemeinsam ziehen wir es durch. Und Philipp hilft uns dabei, kein anderer weiß so gut zu motivieren wie er.
Philipp bewegt
