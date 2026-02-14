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Philipp bewegt

Einfach (durch)starten am Samstag - der Rest kommt von selbst

krone.tvStaffel 1Folge 644vom 14.02.2026
Einfach (durch)starten am Samstag - der Rest kommt von selbst

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Philipp bewegt

Folge 644: Einfach (durch)starten am Samstag - der Rest kommt von selbst

21 Min.Folge vom 14.02.2026

Mit „Philipp bewegt“ gelingt es ganz einfach, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen! Aller Anfang ist zwar schwer und eine Hürde, aber es lohnt sich, diese zu überwinden! Unser Tipp: einfach einmal ausprobieren - mit Philipp geht es Schritt für Schritt zu mehr Kraft, Ausdauer und einem besseren Körpergefühl.

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