Einfach (durch)starten am Samstag - der Rest kommt von selbstJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 644: Einfach (durch)starten am Samstag - der Rest kommt von selbst
21 Min.Folge vom 14.02.2026
Mit „Philipp bewegt“ gelingt es ganz einfach, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen! Aller Anfang ist zwar schwer und eine Hürde, aber es lohnt sich, diese zu überwinden! Unser Tipp: einfach einmal ausprobieren - mit Philipp geht es Schritt für Schritt zu mehr Kraft, Ausdauer und einem besseren Körpergefühl.
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Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv