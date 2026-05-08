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Philipp bewegt

Gemeinsam körperlich und mental im Gleichgewicht am Freitag

krone.tvStaffel 1Folge 727vom 08.05.2026
Gemeinsam körperlich und mental im Gleichgewicht am Freitag

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Philipp bewegt

Folge 727: Gemeinsam körperlich und mental im Gleichgewicht am Freitag

21 Min.Folge vom 08.05.2026

Mit jeder Bewegungseinheit arbeiten wir nicht nur an unserer Fitness, sondern auch an der inneren Stabilität. Die Bewegung mit Philipp ist der Schlüssel für mehr Ausgeglichenheit.

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