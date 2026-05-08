Gemeinsam körperlich und mental im Gleichgewicht am FreitagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 727: Gemeinsam körperlich und mental im Gleichgewicht am Freitag
21 Min.Folge vom 08.05.2026
Mit jeder Bewegungseinheit arbeiten wir nicht nur an unserer Fitness, sondern auch an der inneren Stabilität. Die Bewegung mit Philipp ist der Schlüssel für mehr Ausgeglichenheit.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv