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Philipp bewegt

Wir geben Gas und bringen Bewegung in den Dienstag

krone.tvStaffel 1Folge 731vom 12.05.2026
Wir geben Gas und bringen Bewegung in den Dienstag

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Philipp bewegt

Folge 731: Wir geben Gas und bringen Bewegung in den Dienstag

21 Min.Folge vom 12.05.2026

Bewegung hilft immer, sich besser zu fühlen und energiegeladen durch die nächsten Tage zu gehen. Mit Philipp gemeinsam macht es auch noch richtig Spaß!

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