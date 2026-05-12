Wir geben Gas und bringen Bewegung in den DienstagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 731: Wir geben Gas und bringen Bewegung in den Dienstag
21 Min.Folge vom 12.05.2026
Bewegung hilft immer, sich besser zu fühlen und energiegeladen durch die nächsten Tage zu gehen. Mit Philipp gemeinsam macht es auch noch richtig Spaß!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv