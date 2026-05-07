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Philipp bewegt

Kult-Sesseltag am Donnerstag: Gemeinsam im Sitzen schwitzen

krone.tvStaffel 1Folge 726vom 07.05.2026
Kult-Sesseltag am Donnerstag: Gemeinsam im Sitzen schwitzen

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Philipp bewegt

Folge 726: Kult-Sesseltag am Donnerstag: Gemeinsam im Sitzen schwitzen

21 Min.Folge vom 07.05.2026

Donnerstag ist Sesseltag und längst ein fixer Termin für viele geworden. Woche für Woche sorgt Philipp für Bewegung im Sitzen.

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