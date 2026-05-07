Kult-Sesseltag am Donnerstag: Gemeinsam im Sitzen schwitzenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 726: Kult-Sesseltag am Donnerstag: Gemeinsam im Sitzen schwitzen
21 Min.Folge vom 07.05.2026
Donnerstag ist Sesseltag und längst ein fixer Termin für viele geworden. Woche für Woche sorgt Philipp für Bewegung im Sitzen.
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv