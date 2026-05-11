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Philipp bewegt

Gut in die neue Woche starten - mit Bewegung!

krone.tvStaffel 1Folge 730vom 11.05.2026
Gut in die neue Woche starten - mit Bewegung!

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Philipp bewegt

Folge 730: Gut in die neue Woche starten - mit Bewegung!

21 Min.Folge vom 11.05.2026

Die Bewegungseinheit mit Philipp hilft, gut in die Woche zu starten: das 20-Minuten-Training bringt den Körper in Schwung, aktiviert die Muskulatur und sorgt dafür, dass wir mit mehr Energie in die Woche gehen.

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