Gut in die neue Woche starten - mit Bewegung!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 730: Gut in die neue Woche starten - mit Bewegung!
21 Min.Folge vom 11.05.2026
Die Bewegungseinheit mit Philipp hilft, gut in die Woche zu starten: das 20-Minuten-Training bringt den Körper in Schwung, aktiviert die Muskulatur und sorgt dafür, dass wir mit mehr Energie in die Woche gehen.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv