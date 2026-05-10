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Philipp bewegt

Koordination und Kraft: Alles in einer Einheit am Sonntag

krone.tvStaffel 1Folge 729vom 10.05.2026
Koordination und Kraft: Alles in einer Einheit am Sonntag

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Philipp bewegt

Folge 729: Koordination und Kraft: Alles in einer Einheit am Sonntag

21 Min.Folge vom 10.05.2026

Philipps Training fordert uns gleich auf mehreren Ebenen: Wir stärken unsere Muskeln, verbessern das Gleichgewicht und trainieren gleichzeitig unser Gehirn.

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