Koordination und Kraft: Alles in einer Einheit am SonntagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 729: Koordination und Kraft: Alles in einer Einheit am Sonntag
21 Min.Folge vom 10.05.2026
Philipps Training fordert uns gleich auf mehreren Ebenen: Wir stärken unsere Muskeln, verbessern das Gleichgewicht und trainieren gleichzeitig unser Gehirn.
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv