Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 21.12.2015

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 21.12.2015
52 Min.Folge vom 21.12.2015Ab 6

Europa vor der Zerreißprobe: Wer wird sich mit seinen Vorstellungen und Werten durchsetzen - Team Merkel oder Team Orbán? In "Pro & Contra" diskutieren unter anderen der ungarische Staatssekretär Gergely Pröhle, die grüne EU-Abgeordnete Ulrike Lunacek, sowie Ewald Stadler von der Christen-Partei. Ganze Folge vom 21.12.2015

PULS 4
