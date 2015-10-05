Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 2vom 05.10.2015
OGM-Chef Wolfgang Bachmayer präsentiert den "Gewinner" der Elefantenrunde: Wer hat die Zuseherinnen und Zuseher am meisten überzeugt? Auf dem Podium analysieren u. a. Thomas Maurer, Roland Düringer und Martina Salomon die Aussagen der Wiener SpitzenkandidatInnen. Wer konnte nur wenige Tage vor der Entscheidung noch WählerInnen für sich gewinnen? Ganze Folge vom 05.10.2015

