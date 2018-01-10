Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 10.01.2018Jetzt kostenlos streamen
Folge 10: Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 10.01.2018
Zuerst auf PULS 4: Die Regierungskoordinatoren von ÖVP und FPÖ, Kanzleramtsminister Gernot Blümel und Infrastrukturminister Norbert Hofer, treffen auf die Oppositionsführer Christian Kern (SPÖ) und Matthias Strolz (NEOS). Zu diskutieren gibt es wenige Wochen nach der Angelobung genug: Geeinigt hat sich die Regierung bereits auf die Anpassung der Familienbeihilfe für Kinder aus anderen EU-Ländern, die Abschaffung der Notstandshilfe und den Stopp von Prestigeprojekten der alten Regierung wie der Aktion 20.000. „Beim System sparen und nicht bei den Menschen“, lautet das Credo der neuen Regierung. Die Opposition sieht das anders: „Die Menschen werden an den Rand gedrängt“, urteilt SPÖ-Bundesvorsitzender und Ex-Bundeskanzler Christian Kern, „mutlos“ NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz. Wer profitiert von den Maßnahmen der neuen Regierung, wer zahlt drauf? Welche konkreten Änderungen ergeben sich daraus für uns? Und was plant die Regierung noch im neuen Jahr?
