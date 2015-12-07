Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 07.12.2015Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 8: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 07.12.2015
50 Min.Folge vom 07.12.2015Ab 6
Alle Blicke sind auf Paris gerichtet. Der Klimagipfel mit 195 teilnehmenden Ländern hat sich ein großes Ziel gesetzt: einen gemeinsamen Vertrag für ein besseres Klima. Ist die Welt überhaupt noch zu retten – und wie? Was können wir in Europa ausrichten? Und welche Auswirkungen hat das alles auf unsere Wirtschaft und unser tägliches Leben? Ganze Folge vom 07.12.2015
