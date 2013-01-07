Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra vom 07.01.2013

PULS 4Staffel 1Folge 7vom 07.01.2013
Pro und Contra vom 07.01.2013

Pro und Contra vom 07.01.2013Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 7: Pro und Contra vom 07.01.2013

52 Min.Folge vom 07.01.2013Ab 6

Heeres-Volksbefragung am 20. Jänner: Wehrpflicht oder Berufsheer? Soll das Bundesheer abgeschafft werden und ein Berufsheer eingeführt werden? Darüber werden die ÖsterreicherInnen am 20. Jänner befragt. Aber was sind eigentlich die Vor- und Nachteile der beiden Meinungen? Darüber diskutierte Corinna Milborn unter anderem mit den Ministern Norbert Darabos und Reinhold Mitterlehner. Ganze Folge vom 07.01.2013

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen