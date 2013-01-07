Pro und Contra vom 07.01.2013Jetzt kostenlos streamen
52 Min.Folge vom 07.01.2013Ab 6
Heeres-Volksbefragung am 20. Jänner: Wehrpflicht oder Berufsheer? Soll das Bundesheer abgeschafft werden und ein Berufsheer eingeführt werden? Darüber werden die ÖsterreicherInnen am 20. Jänner befragt. Aber was sind eigentlich die Vor- und Nachteile der beiden Meinungen? Darüber diskutierte Corinna Milborn unter anderem mit den Ministern Norbert Darabos und Reinhold Mitterlehner. Ganze Folge vom 07.01.2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4