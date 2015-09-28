Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 28.09.2015

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 28.09.2015
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 28.09.2015

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 28.09.2015Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 1: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 28.09.2015

51 Min.Folge vom 28.09.2015Ab 6

Hunderttausende flüchten nach Europa. Müssen wir uns deshalb mit Zäunen schützen? Oder sollen unsere Grenzen offen bleiben? Darüber diskutieren unter anderem Karel Schwarzenberg, ehemaliger Außenminister der Tschechischen Republik, Janos Perenyi, ungarischer Botschafter in Wien und Michel Reimon, Abgeordneter zum EU-Parlament. Außerdem auch Die Grünen. Ganze Folge vom 28.09.2015

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen