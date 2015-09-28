Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 28.09.2015Jetzt kostenlos streamen
51 Min.Folge vom 28.09.2015Ab 6
Hunderttausende flüchten nach Europa. Müssen wir uns deshalb mit Zäunen schützen? Oder sollen unsere Grenzen offen bleiben? Darüber diskutieren unter anderem Karel Schwarzenberg, ehemaliger Außenminister der Tschechischen Republik, Janos Perenyi, ungarischer Botschafter in Wien und Michel Reimon, Abgeordneter zum EU-Parlament. Außerdem auch Die Grünen. Ganze Folge vom 28.09.2015
