Pro und Contra
Folge 7: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 30.11.2015
51 Min.Folge vom 30.11.2015Ab 6
Nach den Terroranschlägen in Paris gibt der UN-Sicherheitsrat grünes Licht für ein internationales Vorgehen gegen die Terrormiliz IS. Russland zielt bei seiner Intervention in Syrien aber nach wie vor darauf ab, das Assad-Regime zu stützen. Die Türkei ist dagegen. Wie sehr belasten die Machtspiele den Kampf gegen den Terror. Welche Lösungen können gemeinsam gefunden werden? Bei "Pro und Contra" treffen VertreterInnen der Weltmächte aufeinander und diskutieren deren Strategien. Ganze Folge vom 30.11.2015.
Pro und Contra
6
