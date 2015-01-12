Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 12.01.2015

PULS 4Staffel 1Folge 12vom 12.01.2015
51 Min.Folge vom 12.01.2015Ab 6

Alle Hände voll zu tun hat derzeit für Finanzminister Hans Jörg Schelling, der in der Bevölkerung einen Vertrauensvorschuss genießt. Wie groß wird das Loch sein, das die Hypo in die Staatsfinanzen reißt? Darüber reden wir diesmal mit ihm und einem seiner Vorgänger, dem ehemaligen SPÖ-Finanzminister Ferdinand Lacina. Ganze Folge vom 12.01.2015

