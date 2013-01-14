Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra vom 14.01.2013

PULS 4Staffel 1Folge 14vom 14.01.2013
50 Min.Folge vom 14.01.2013Ab 6

Am 20. Jänner 2013 ist es soweit. Dann entscheiden die ÖsterreicherInnen über die Zukunft des Bundesheeres in unserem Land. Sollte dann die Wehrpflicht fallen, fällt auch der Zivildienst, den ein freiwilliges, soziales Jahr ersetzen soll. Wie es mit Zivildienst, freiwilligen Sozialjahr und Katastrophenschutz aber dann weiter gehen soll, darüber diskutierte Corinna Milborn unter anderem mit den Ministern Mikl-Leitner und Hundstorfer. Ganze Folge vom 14.01.2013

