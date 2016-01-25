Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 25.01.2016

PULS 4Staffel 1Folge 12vom 25.01.2016
51 Min.Folge vom 25.01.2016

Österreich sorgt für Aufregung in Europa: Nicht mehr als 37.500 Flüchtlinge dürfen dieses Jahr zu uns kommen. Viele Fragen bleiben offen. Darüber diskutieren bei Moderatorin Corinna Milborn heute diese Gäste: Norbert Darabos, Landesrat im Burgenland, ehem. Verteidigungsminister SPÖ; Susanne Knasmüller, Abteilungsleiterin Integrationskoordination im Außenministerium; Ska Keller, deutsche EU-Abgeordnete, Die Grünen; Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend. Ganze Folge vom 25.01.2016

