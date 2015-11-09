Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 09.11.2015Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 5: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 09.11.2015
52 Min.Folge vom 09.11.2015
Eine antisemitische Tirade, die Susanne Winter öffentlich unterstützte, kostete sie die Mitgliedschaft bei der FPÖ. Es ist nicht das erste Mal, dass die Nationalratsabgeordnete für Aufregung sorgt. Welche Grenzen der Meinungsfreiheit gibt es? Wie muss eine Gesellschaft mit rechtem Gedankengut umgehen - und ab wann ist man "rechts"? Zu Gast sind bei Corinna Milborn u. a.: Susanne Winter; Thilo Sarrazin, Autor von "Deutschland schafft sich ab"; Andreas Schieder, Klubobmann, SPÖ. Ganze Folge vom 09.11.2015.
