Pro und Contra - Wahl-Spezial Wien vom 12.10.2015

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 12.10.2015
51 Min.Folge vom 12.10.2015Ab 6

Corinna Milborn diskutiert mit Partei-VertreterInnen über den Ausgang der Wien-Wahl. Welche politische Zukunft steht den WienerInnen bevor? Welche Strategien verfolgen die Parteien bei den Koalitionsverhandlungen? Und was bedeutet der Ausgang der Wien-Wahl für die Bundespolitik? Ganze Folge vom 12.10.2015

Weitere Folgen in Staffel 1

PULS 4
